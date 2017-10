“Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se usan los dineros públicos"

El diputado provincial de Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani, estuvo en los estudios de Radio 2 y planteó la necesidad de que haya una nueva Ley de Educación en Santa Fe. Sostuvo que sin “un buen presupuesto” no se puede mejorar el nivel educativo en la provincia. Manifestó que es importante que cuestiones como la de la desaparición de Santiago Maldonado sean debatidas en las aulas para generar una “conciencia crítica” de lo que ocurre. Además, expresó que la liberación en el precio de las naftas lo único que va a lograr es que haya “más inflación”.

El legislador junto con su compañera de bloque, Silvia Augsburger, presentó el proyecto de ley sobre Acceso a la Información Pública en la Provincia.

“Es el derecho humano básico y fundamental a conocer y saber por qué un funcionario le da una obra pública a tal empresa, cómo se hace una licitación. Tienen derecho a saber cómo se usan los dineros públicos porque son sus dineros”, expresó Giustiniani al periodista Daniel De Paola (Todavía No Es Tarde).

Agregó a modo de metáfora: “La oscuridad termina en sospecha de corrupción. Por lo tanto hay que alumbrar los lugares donde se actúa desde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La manera de alumbrar es que la gente tenga acceso directo a la información”.

En la semana se conoció que habrá liberación en el precio de la nafta y esto genera “preocupación” al legislador provincial porque “sin lugar a dudas va a producir un aumento de las mismas tras las elecciones y eso arrastra a la suba de precios, produce más inflación y más deterioro de poder adquisitivo”.

Si bien reconoció que YPF tiene un por ciento del mercado de las naftas y que podría actuar como empresa testigos, “desde hace muchos años no lo hace” o si lo lleva a cabo es “muy tímidamente” y como consecuencia “los aumentos de la nafta se dan permanentemente y a veces por encima de la inflación”. Por último reconoció: “Los tarifazos nos comen los bolsillos todos los días”.

Otras de las leyes en las cuales trabaja el legislador es en la nueva Ley de Educación Provincial. Manifestó que hubo acuerdo entre los cinco proyectos que tenían estado parlamentario.

“No se puede hablar de más educación, más aulas en condiciones, mejores salarios docentes y más escuelas, si no tenés un presupuesto. Estamos planteando un piso del 35 por ciento para educación, hoy está en el 32”, detalló. “La educación se utiliza como coartada. Si hay violencia en futbol, en la calles, en la familia siempre dicen que es por falta de educación por eso es que tenemos que destinarle más ocupación a la educación”, reflexionó el integrante de Igualdad y Participación.

Continuando con la línea educativa, Giustiniani también opinó respecto de cómo vio que en las aulas se tratara el tema de la desaparición de Santiago Maldonado, a lo que respondió que es necesario generar un debate. “En las escuelas debe haber contenido trasversales que los estudiantes tengan la posibilidad de debatir además de la currícula. Debemos formar ciudadanos con conciencia crítica”, dijo.

Por último, pero no menos importante, se abordó el tema de la propuesta que encabezan él y Augsburger respecto a la idea de eliminar el impuesto a los sellos para favorecer a los inquilinos quienes deben abonar fortunas cada vez que tienen que mudarse o renovar contrato.

“El impuesto a los sellos no tiene mucha justificación, es sacarte unos mangos más para aportar al fisco provincial. Sería muy importante la eliminación del mismo. Lo que deja de percibir la provincia no significa un agujero para las arcas provinciales. No es un número que le haga perder algo importante”, concluyó.