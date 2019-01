Los diez estudios biomédicos "trending topic" en 2018

La lista a continuación es de los estudios biomédicos más citados del año pasado. La lista la elabora la base de datos almetrics, que cada año recoge los artículos científicos más citados en redes sociales. El portal abc muestra cuáles fueron los 10 más importantes en el área de biomedicina.

1. El consumo de alcohol se queda sin excusas saludables

La revista "The Lancet" publicó el estudio definitivo tras años de debate sobre las propiedades saludables de algunas bebidas alcohólicas. La publicación, que recoge la mayor base de evidencia científica hasta la fecha, concluyó que no hay un nivel seguro de consumo de alcohol. De hecho, ha demostrado que casi 3 millones de muertes en todo el mundo durante el año 2016 se atribuyeron al consumo de bebidas alcohólicas, incluido el 12 por ciento de las muertes en hombres de entre 15 y 49 años.

2. Asociación entre el ejercicio físico y la salud mental

Este estudio de 1,2 millones de personas encontró que cualquier cantidad de ejercicio puede hacerte más feliz. Los deportes de equipo, el ciclismo y el gimnasio están entre los tipos más efectivos de ejercicio para mejorar la salud mental. Se trata de la mayor investigación observacional de este tipo, y se publicó en la revista "The Lancet Psychiatry".

3. Ingesta de carbohidratos en la dieta y mortalidad

Moderación en todas los alimentos, especialmente los carbohidratos. Este estudio encontró que una dieta compuesta por aproximadamente 50% de calorías de los carbohidratos se asocia con un menor riesgo de muerte que las dietas altas y bajas en carbohidratos. La investigación reveló que las dietas que sustituyen los carbohidratos por proteínas o grasas deberían evitarse por su posible vínculo con «ciclos de vida más cortos». «Consumir carbohidratos con moderación parece ser óptimo para la salud y para tener una vida más larga», según los expertos. El informe se publicó en "The Lancet Public Health".

4. En la lucha contra el cáncer no hay lugar para las pseudoterapias

Este estudio de 1,9 millones de pacientes encontró que el uso de medicina complementaria para tratar el cáncer, como el uso de hierbas y acupuntura, se asoció con un aumento de 2 veces en el riesgo de muerte. Se publicó en "Jama Oncology".

5. Sí, los antidepresivos funcionan

¿Los antidepresivos funcionan? Este metanálisis encontró que los fármacos antidepresivos son más efectivos para tratar la depresión que los placebos. Muchos medios de comunicación interpretaron sensacionalmente los hallazgos del estudio como una llamamiento a más recetas, lo que llevó a un gran impacto en redes sociales de este artículo. El estudio, publicado en "The Lancet, comparó 21 antidepresivos de uso común, concluye que todos son más efectivos que el placebo para el tratamiento a corto plazo de la depresión aguda en adultos, con una efectividad que varía de pequeña a moderada para diferentes medicamentos.

6. Descubren un nuevo órgano en el cuerpo humano

Los científicos han encontrado un nuevo órgano en los espacios dentro de y entre ciertos tipos de tejidos en el cuerpo humano. Se trata del llamado «intersticio». Es una red de tejidos de conexión rellenos de líquido que están situados bajo la piel y que recubren a otros muchos órganos. Hasta ahora había pasado desapercibido porque las técnicas de observación anatómica, que se centran en fijar las muestras de los tejidos con productos químicos, no permitían observarlo.Se cree que este órgano pronto nos ayudará a comprender mejor la hinchazón, la cicatrización y la metástasis del cáncer. Se publicó en "Scientific Reports".

7. ¿Existe el consumo saludable de alcohol?

Este importante estudio encontró que si bien el consumo moderado de alcohol puede reducir su riesgo de ataques cardíacos, aumenta otros riesgos para la salud. Los autores del estudio han pedido una reconsideración de las pautas globales de consumo de alcohol, diciendo que es probable que menos alcohol sea más saludable. Esteestudio internacional, publicado en "The Lancet", advierte de que el consumo seguro de alcohol no debería superar los 100 gramos semanales, una cantidad que podría traducirse en 5 o 6 copas de vino o cañas de cerveza a la semana. Cada chupito, cada cerveza o cada copa de vino que añadamos a esas cifras nos acortaría nuestra esperanza de vida y empezaría a sumar en contra de nuestra salud.

8. ¿Muerte o deuda?

Este preocupante estudio llevado a cabo en más de 9 millones de pacientes recién diagnosticados con cáncer en Estados Unidos, mayores de 50 años, encontró que más del 40% agotó sus ahorros en dos años debido a los costes de la atención médica. Aproximadamente el 38% de los pacientes estaba en bancarrota a los cuatro años. Publicado en "American Journal of Medicine".

9. ¿Dietas baja en grasa o bajas en carbohidratos para perder peso?

Este estudio publicado en "JAMA" mostró que las dietas bajas en carbohidratos pueden no ser la panacea que muchos afirman. En su lugar, los investigadores recomiendan centrarse en la calidad, no en la cantidad, de las calorías que consume. En este estudio de dieta durante 12 meses para la pérdida de peso, no hay diferencias significativas en el cambio de peso entre una dieta saludable baja en grasa respecto de una baja en carbohidratos, y ni el patrón de genotipo ni la secreción inicial de insulina se asocian con los efectos sobre la pérdida de peso.

10. Control de peso en diabéticos

Un equipo de investigadores descubrió que las intervenciones para perder peso podrían ayudar a las personas mayores a controlar e incluso revertir su diabetes tipo 2. Más de la mitad de los participantes en este ensayo clínico vieron que su diabetes tipo 2 entró en remisión. El estudo se publicó en "The Lancet".