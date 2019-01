Los intentos de "cuento del tío" en zona oeste y el misterio del teléfono "pinchado"

Un grupo de vecinos de barrio Ludueña recibió en las últimas horas una serie de llamados a sus teléfonos por parte de una persona que intenta realizar engaños conocidos como el "Cuento del tío". Por la cantidad de hechos registrados en el último tiempo, se radicaron denuncias en la comisaría 12ª, donde además se aportó una línea telefónica como sospechosa.

Ocho vecinos de Camilo Aldao al 500 contaron al periodista Daniel Amoroso (De 12 a 14, El Tres) que en las últimas horas recibieron llamados telefónicos por parte de una persona que simuló ser un familiar para engañarlos. Un hombre relató que su esposa atendió y del otro lado de la línea una mujer se hizo pasar por su nieta que no tenía. Al ser descubierta, cortó la comunicación.

En una de las comunicaciones telefónicas quedó registrado el número del llamante. Dicha línea fue denunciada en la comisaría 12ª. El periodista Daniel Amoroso llamó al celular en cuestión y atendió una mujer que dijo llamarse Elba y que vive en la zona donde se denunciaron los llamados.

Si bien primero señaló que el teléfono no era de ella, luego indicó que sí. "Soy la única persona que lo usa, capaz me pincharon la línea. Voy a llamar a Personal y voy a averiguar. Hace dos días me llamaron por la misma situación, llamé a Personal para que cambien el número y me dijeron que vaya a la empresa. Pido disculpas", comentó la mujer del otro lado del teléfono.