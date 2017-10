"Los narcos están afuera y yo encerrado en mi casa"

El hijo de una lbañil baleado en zona sur amplió sus denuncias contra el hombre que según él fue autor del ataque, al que había acusado de ser narcotraficante, de haberse apoderado de medio barrio con métodos violentos y de tener comprada a la comisaría 33ª. Ahora, sostuvo que también Gendarmería recibe dinero de este hombre al que vinculó a la banda de Los Monos.

Walter, en diálogo con el programa Radiópolis que conduce Roberto Caferra en Radio 2, dijo que los "soldados" de César García lo volvieron a amenazar tras sus declaraciones al programa De 12 as 14, de El Tres, y que le pusieron custodia.

La gente cercana a él teme por su vida. "Me han llamado de todos lados que no hable más. Pero la situación lo ameritaba: casi mataron a mi familia", afirmó, y lamentó: "Acá en Rosario los narcos dominan todo".

Walter dijo que a su papá le dieron el alta y cuestionó que a su madre, que estaba con él en el momento en que fue atacado, no le hayan tomado declaración. Por eso, contó que estaba por salir hacia el Ministerio Público de la Acusación para hacer una presentación espontánea.

"César García quiere todo el barrio; manda soldados a apretar gente, quemar autos y casas. Todo el barrio le tiene miedo y nosotros somos los únicos que denunciamos", agregó.

Eso, abundó, no es gratis: "Cada vez que lo cruzo me amenaza. Vivo encerrado. Me lo cruzo, me amenaza, me cruzo a un soldado de él, me amenazan".

Además, dijo que cuando se presenta a la comisaría 33ª no le toman las denuncias. "Tiene comprada también a Gendarmería; vienen a buscar plata a la madrugada", remarcó.

Y apuntó a la Justicia: "No sé qué esperan; ¿que me maten?. ¿que maten a mi viejo?".

Walter sabe que está en riesgo, pero no quiere aflojar. "Yo no me quiero ir; yo me crié acá. ¿Por qué me tengo que ir yo? Que los metan presos. Ellos están afuera y yo encerrado en mi casa. Si me pasa algo son César García y Mauricio Laferrara, que son los que me amenazan constantemente".