"Mandan a matar pibes y balear casas para convertirlas en búnkeres"

El hijo del hombre de 50 años que fue baleado en la mañana de este jueves en Lamadrid al 3300 expresó que la persona que ideó el ataque está vinculada a un ex lugarteniente de la banda Los Monos. Agregó que tiene diez cámaras de seguridad en la cuadra en la que vive, que "manda a matar pibes y a balear casas para después comprarlas a bajo precio para poner búnkeres". Señaló que "tiene comprada la comisaría 33ª y que tiene un depósito de origen dudoso custodiado por soldaditos".

Entrevistado por el periodista Juan Pedro Aleart (De 12 a 14, El Tres), Walter, hijo del albañil baleado este jueves, expresó: "Él y mi vieja la sacaron barata. A mi viejo una bala le arrancó parte de la oreja y la otra bala quedó en un glúteo. Ella salió ilesa. Esto es porque este hombre se maneja en el mundo del hampa, tiene vínculos con el narcotráfico, hizo matar a chicos, los hizo desaparecer. Es una persona muy temida en el barrio. Manda a tirar tiros a casas para después comprarlas a bajo precio para poner búnkeres. Esto ya está denunciado".

"Se cree dueño del barrio. Tiene 10 cámaras en la cuadra y un hijo preso por homicidio. Justo donde lo balearon no funcionaban. Tiene una distribuidora de dudoso origen. Vivimos amenazados, tiene comprada la comisaría 33ª. A nosotros no nos toman la denuncias en esa seccional. Mi hijo no puede salir a la calle porque hay soldaditos en moto que tiran", relató.

El joven, que trabaja de albañil como su padre, manifestó haber sido amenazado por "soldaditos" del detenido para que no cobre un trabajo que hizo en un galpón del hombre sospechado. "Su cuñado es Laferrara, lugarteniente de Los Monos. Tiene diez cámaras en toda la cuadra. ¿Qué persona tiene tantas cámaras? Vivimos con miedo en el barrio, no podemos salir a la calle", añadió.

El muchacho expresó sentir "miedo" de las declaraciones que estaba realizando pero subrayó que tras el ataque a sus padres pasaron un límite. "Obvio que tengo miedo. Pero con lo que pasó, qué más puede pasar. ¿Voy a esperar a que lo maten? Este señor contrata a los mejores abogados, a los (Carlos) Varela, y enseguida sale. ¿Yo con qué voy a pagarle a un abogado? Mi papá y yo somos albañiles, mi hermano juega en las inferiores de Newell's y mi hermana policía", destacó.

Además, sostuvo que el depósito que tiene el detenido es "sospechoso" y agregó que llegan a ese lugar "camiones con mercadería del norte" y que dicho lugar es custodiado por soldaditos.