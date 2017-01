Los remedios naturales para dejar de fumar

Valeriana – Pasiflora: es de los remedios naturales más poderosos para favorecer la relajación, combatir el síndrome de abstinencia o el insomnio. Su única contraidicación: no hay que consumirla durante embarazos o en el período de lactancia.

Viene en forma de tintura y se consigue en farmacias o tiendas naturales. Alcanza con dos o tres gotitas en un vaso de agua. No hay que pasarse porque en grandes cantidades puede intoxicar y se desaconseja su uso para quienes tienen presión arterial alta.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo