Los tres consejos de Harvard para que tu compra en el súper sea ideal

3. Dedicá más tiempo en la zona periférica del supermercado: es donde se encuentran los productos frescos: carne, pescado, frutas y verduras. Es, además, donde debemos empezar a hacer la compra, para acabar en la zona central. Y además, no hacer la compra con hambre.

2. Leé con detenimiento el etiquetado de los productos: hay que leer la información nutricional y los ingredientes. Evitemos grasas trans, ácidos grasos trans-insaturados y grasas saturadas. Busquemos productos cuyo porcentaje combinado de fibra y proteínas supere al de azúcar. Y si no has oído hablar de algún ingrediente de la etiqueta, informate antes.

1. Planeá tu lista de las compras con antelación: es importante escribir lo que necesitas antes de ir al supermercado. De esta manera, reducimos el impacto de lo que se llama compra compulsiva, es decir, adquirir productos que no necesitamos y que suelen estar vinculados a los estímulos visuales. El artículo recomienda tener un papel pegado a la heladera en el que ir anotando lo que vamos necesitando. Y una vez en la caja, no fijarse mucho en los productos de esa zona.

