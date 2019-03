Los vecinos de barrio Docente se cansaron de los robos

Vecinos del barrio Docente (zona norte de Rosario) se manifestaron este martes feriado ante la ola de robos que sufren, tanto en la calle como, fundamentalmente, a través de escruches en las casas.

Hombres y mujeres que viven en la zona de avenida Circunvalación y ruta 34 expresaron desde el móvil de De 12 a 14 (El Tres) que los delincuentes ingresan forzando aberturas y se llevan todo lo que pueden, incluso elementos de gran tamaño.

“Los televisores son lo primero que buscan, y son cosas muy visibles”, señaló un vecino que contó que le “entraron dos veces en una semana, saltando un tapial lindero”. Repiten el modus operandi: una vez en los patios, barretean puertas traseras para ingresar.

A una mujer no le tuvieron compasión ni ante una emergencia de salud: “Tuve un síncope y tuve que volver al sanatorio, habré tardado media hora y me llamaron vecinos para decirme que me estaban barreteando la puerta. Se llevaron televisores, un juego de sillones y una cortadora de césped”, enumeró.

Algunos vecinos apuntaron a un asentamiento precario cercano. “Roban y se meten en un pasillo”, denunciaron, y lamentaron que como allí se levantaron viviendas hasta sobre las calles, “no hay acceso ni posibilidad de abrir”.

Además, advirtieron que algunos colectivos, como el 106 verde que va a Ibarlucea, cuando baja el sol “ya no entran y nos dejan en la ruta; tenemos que atravesar todo el barrio”.

Sin patrulleros ni personal

Los habitantes del barrio reclaman mayor presencia policial pero a la vez se resignan ante la respuesta que consiguen a menudo en la subcomisaría 2ª, con jurisdicción en la zona: no hay patrulleros ni personal suficiente, ya que cubren una amplia zona de la ciudad.

“La policía hace, pero se ve que no da abasto. Nos dijeron que la comisaría tiene sólo dos móviles y que falta personal”, lamentó un vecino ante las cámaras.