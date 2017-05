Luis Miguel quedó detenido en Estados Unidos

Su ex representante William Brockhaus exige en su demanda a Luis Miguel una indemnización de algo más de un millón de dólares, incluyendo intereses y los honorarios de los abogados, por incumplimiento de contrato cuando ejercía como representante del músico conocido como "El Sol" entre 2013 y 2015.

El pasado 17 de abril la jueza Virginia A. Phillips ordenó a las autoridades federales que buscaran y detuvieran a Luis Miguel luego de que por tres ocasiones el artista optara por no comparecer a las audiencias para aclarar su situación económica y ejecutar el pago de una deuda pendiente con quien fuera su representante.

El artista se presentó en la corte de Los Ángeles que hace dos semanas emitió una orden de arresto en su contra por no responder a los pedidos del tribunal en un caso relacionado con el incumplimiento de una sentencia anterior, informó Univision.com.

