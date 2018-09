Macri, D'Elía y los nuevos ricos: las frases más picantes de Elisa Carrió

Elisa Carrió está incontenible, como el dólar. Después de todo un día de declaraciones estridentes, cerró la noche con el periodista Joaquín Morales Solá en TN y dejó más frases explosivas.

“Nosotros en helicóptero no nos vamos”, dijo la diputado y se equiparó junto al presidente Mauricio Macri, con Salvador Allende al señalar que, como al presidente chileno en 1973 en la Moneda, a ella y al jefe del Estado los van a tener que “sacar a tiros” de la Casa Rosada.

En ese marco, señaló que nada le parecería más “heroico” que morir a manos de Luis D'Elía.

“No joroben, esperen las elecciones, y no maten a los pobres”, remarcó, dirigiéndose al kirchnerismo.

Algunas de las frases más picantes de Lilita anoche:

“Lo que me parece muy bien es que no hubo demasiados cambios. Porque a mí me parece que el mercado no te puede ganar y Paolo Rocca tampoco. Fue un golpe de la corporación económica. Acá se cayó la patria contratista que tenía atada la vaca y que cada diez años por devaluación nos tumbaba gobiernos y hacía lo que quería”.

“Las clases medias están hartas de pagar los platos rotos de los ricos, pero no de los ricos que hicieron dinero con trabajo, sino de los que lo hicieron con corrupcion. La Argentina decente está harta de ver nuevos ricos que se roban el país. Nos robaron el país y por eso nos va a costar recuperarlo".

“Hoy hay que sostener el gobierno y había muchos que querían cambiar todo, y no eran los radicales”.

“Lo van a pasar muy mal las pymes, pero van a mejorar un poco las zonas de frontera. Vamos a tener entrada de dólares. Somos un país dolarizado pero no importamos dólares. Por eso hay que lograr mantener la alianza con el campo. Empezamos la cocecha de trigo bien el año que viene y va a haber turismo interno. Con este precio de dólar los sectores agropecuarios no se pueden quejar”.

“Vamos a vivir los seis meses más difíciles de la Argentina pero vamos a hacer todo lo necesario para que esa luz que venga en el camino beneficie a todos los argentinos para siempre y se termine la patria del privilegio, la Argentina de los círculos, de las corporaciones, de los golpistas”.

“Nosotros en helicóptero no nos vamos, los peronistas saben que digo la verdad. Además, voy a manejar pistola por si acaso para que no me metan presa. Sería divino D'Elía matándome a mí, sería un final heroico maravilloso”.

“o joroben, esperen a las elcecciones, porque ustedes pornen muertos, muchachos, yo lo vi en el 2001 cuando fue el golpe a De la Rua”.