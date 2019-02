Macri: “Estoy convencido de que los argentinos no quieren volver al pasado”

Desde Vietnam, el presidente Mauricio Macri dio una entrevista a diario Clarín que además difundió la agencia de noticias Télam. Allí el jefe de Estado confirmó que buscará la reelección pero no dijo quién será su compañero o compañera de fórmula. Se mostró confiado con el rumbo de la economía –destacó que el dólar está igual que en septiembre y que eso da previsibilidad al sistema– y con contar con apoyo en las urnas. “Estoy convencido de que los argentinos no quieren volver al pasado”, sostuvo.

"Soy el primero en darme cuenta de que el camino del cambio que emprendimos está comenzando. Entonces, lo peor que podría hacer es abandonar a todos los argentinos que creen realmente que hay una Argentina que se incluye en el mundo, con una mejor calidad democrática y que apuesta a las instituciones sólidas. Una Argentina donde no se miente, no se roba, y donde se ha avanzado, pero todavía falta mucho", afirmó Macri que aseguró estar "listo para ser candidato" aunque no señaló con quién hará campaña.

Más que hablar de nombres, para el presidente, lo importante ahora es "salir de todas las consecuencias de las tormentas del año pasado y focalizarse en la gestión".

Con todo, indicó que en estas elecciones "se juega si queremos volver al pasado, volver a aislarnos del mundo, volver a un sistema más autoritario y con menos libertades, o creemos realmente en la capacidad de innovación y de creación que tenemos los argentinos".

"Acá hay con claridad un modelo de desarrollo que ha empezado a dar sus primeros pasos. Pero necesitamos ser coherentes y persistir", sugirió. Reiteró que la "meta" es reducir la pobreza y anticipó que este año bajará la inflación: “Estamos todavía en el orden del 3 por ciento, pero hay que pensar que bajamos del 6% que tuvimos en septiembre y octubre. Si persistimos en este camino vamos a ver una baja sistemática de la inflación".

El jefe del Estado consideró que el dólar "está igual que lo que estaba en septiembre. Entonces hay que confiar que esta política monetaria le da una previsibilidad a la economía argentina que antes no tenía y que se está cumpliendo con el presupuesto público".

"También hay que entender que los mercados están condicionados por el tema electoral: cuando vean con claridad que la Argentina va a continuar en el sendero del cambio, todo el ambiente del sistema financiero va a mejorar rápidamente", agregó.

Sobre si está de acuerdo en que haya internas en Cambiemos, tal como vienen solicitando algunos dirigentes radicales, Macri dijo: "Mi foco es la gestión. Y lo que decida la Mesa Nacional de Cambiemos, para mí va a estar bien. Confío en ese mecanismo y ahí se evacuará".

Y respecto del diputado Martín Lousteau, que forma parte de la comitiva presidencial en Asia, quien manifestó el pedido de las Primarias, el primer mandatario dijo que "cada uno tiene derecho a expresarse", y que él lo "invitó para que conozcan estos países que son socios importantísimos de la Argentina".

Sobre el final de la entrevista, Macri interpretó que "el mundo veía claramente que la Argentina replicaba el modelo de Venezuela, que iba a esa crisis terminal. Y ahora ve que la Argentina, con dificultades, va por la dirección correcta".

Pero destacó que ninguno de los países que han salido de las crisis "lo hicieron de un día para el otro".