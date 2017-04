Macri: "Los gremios docentes en lugar de dar el ejemplo violan las normas"

"Nos encontramos con gremios docentes que en vez de dar el ejemplo, que en vez de cumplir las normas, las violan. ¡Y encima hacen un día de paro! Eso es lo que no queremos más", sostuvo el jefe de Estado en un encuentro con emprendedores.

