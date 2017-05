Macri renovó el compromiso chino para construir dos centrales nucleares

En la firma de acuerdos no se mencionó el proyecto de las presas hidroeléctricas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic, firmado por la ex presidenta hace dos años pero actualmente paralizado por cuestiones ambientales.

