Macri tomó juramento a los dos nuevos ministros

El radical Martínez deja Defensa para postularse también en primer término para el Senado en La Rioja, provincia por la cual integró la Cámara de Diputados entre 2003 y 2007 y entre 2009 y 2013, y en la que no logró acceder a la gobernación en 2015.

En tanto, el dirigente radical cordobés fue ministro de Comunicaciones de Macri desde el 10 de diciembre de 2015 y ahora se desempeñará al frente de la cartera castrense. Anteriormente había sido diputado nacional por Córdoba y en la gestión del ex presidente radical Fernando de la Rúa fue interventor federal en Corrientes.

