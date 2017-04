Macri visitó empresas en Texas antes de verse con Trump

Ubicada a solo 800 km de las principales zonas para exploración de hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos, la planta representa una apuesta importante de Tenaris, empresa argentina del grupo Techint, para abastecer la exploración y para producción shale en Estados Unidos. Con una inversión de US$ 1.800 millones, tendrá una capacidad anual de producción de 600.000 toneladas de tubos sin costura y generará aproximadamente 600 puestos de trabajo. TenarisBayCity es la primera planta productora de tubos sin costura de Tenaris en Estados Unidos, que complementa las otras 10 instalaciones productivas y centros de servicio que Tenaris ya tiene en los Estados de Arkansas, California, Louisiana y Texas.

En primer término, tras arribar a la ciudad de Houston a las 8.10 hora local (dos horas menos que en Argentina), Macri estuvo en el complejo industrial Dow Texas Operations, una empresa química dedicada a agregarle valor industrial a los hidrocarburos no convencionales. Dow, empresa norteamericana, tiene una amplia presencia en Argentina y es una de las compañías que ya anunció inversiones en Vaca Muerta asociada a YPF. La visita del presidente, informó la empresa, incluyó un recorrido de las instalaciones, junto a ejecutivos globales y regionales de la compañía, entre ellos Gastón Remy, presidente de Dow Argentina, y Fabián Gil, presidente de Dow América Latina. Este sitio productivo fue recientemente ampliado gracias a la posibilidad de acceso al creciente suministro de shale gas en los Estados Unidos, insumo principal de la industria petroquímica local. La visita, explicó Dow, “ofreció un claro paralelismo respecto al potencial que presenta Vaca Muerta como plataforma que impulse el desarrollo del país a partir de la transformación de sus vastos recursos energéticos en bienes y productos de alto valor agregado”. “Este proceso -agregó la empresa- permitiría la generación de una nueva era de la industria en la Argentina, que contribuya sustancialmente con la creación de empleo, el aumento de las exportaciones más allá de su estado primario y un sólido crecimiento económico”. Como parte central de la actividad, en la que también participaron Juan José Aranguren, Ministro de Energía y Minería, y Francisco Cabrera, Ministro de Producción, la compañía ofreció una presentación acerca de su perspectiva sobre la forma en que la Argentina puede generar una estrategia de desarrollo de la industria basado sobre las ventajas competitivas y comparativas del país. Dow Texas Operations, ubicado en la localidad de Freeport, a cien kilómetros de la ciudad de Houston, en el Estado de Texas, es el complejo integrado de fabricación de productos químicos más grande en el hemisferio occidental. Hoy cuenta con más de cuarenta plantas productivas en las que trabajan más de 7.500 personas para producir el 44% de las soluciones que Dow vende en los Estados Unidos y el 20% de los que ofrece en todo el mundo. Macri también estuvo en la planta de la empresa Tenaris en Bay City, dedicada a la producción de tubos sin costura y que está en estado avanzado de construcción y será inaugurada en los próximos meses.

