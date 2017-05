Macron asumió como presidente de Francia

El dirigente liberal insistió en que no va a "ceder en nada" del programa que anunció en la campaña proselitista, con lo que, insistió, "se liberará el trabajo", se alentará la iniciativa privada, se privilegiarán "la creación y la innovación" y "se fortalecerá la solidaridad nacional" hacia quienes "se sienten olvidados" por los efectos de la globalización.

