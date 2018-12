Maltrato en jardín: "Mi hija lloraba y se revolcaba en el piso porque no quería entrar"

María, la madre de una nena que fue al jardín de Soldini apuntado por maltratos y se topó con la maestra denunciada, aseguró que sacó a la niña del establecimiento porque "lloraba y se revolcaba en el piso; no quería entrar".

La mujer contó su historia al periodista Pedro Levy (De 12 a 14, El Tres) y recordó que hace tres años ella advirtió que la docente suspendida por las denuncias tenía "poca paciencia" y le hablaba mal su nena, por entonces de 3 años y recién ingresada a la institución maternal.

"Ya de entrada, en la entrevista de ingreso, no me gustó el trato de la maestra, tenía poca paciencia", afirmó María en la nota realizada en la puerta del jardín de Soldini, sin dar la cara.

La mujer recordó que notó que la relación estaba mal porque su hija "lloraba y se revolcaba en el piso de que no quería entrar" al jardín. Además, señaló que su nena quedó traumada por una frase: "Esta nenita no entiende". "Aún hoy mi hija que tiene 6 años se acuerda de eso", precisó.

"Duró cuatro días, no más, era increíble como se ponía a la hora de venir al jardín", aclaró.

"La saqué del jardín porque no me gustaba la actitud de la maestra, que es la misma del video y los audios por maltrato. Se ve que tiene costumbre de ese trato con los chicos. Sé que no fue el único caso el mio, otra madre había hecho lo mismo", señaló y consideró como positivo que se hayan difundido los videos con el caso de la nena de 3 años.