Filmaron maltrato en un jardín de Soldini y apartaron a una docente

Una docente fue acusada de maltratar a una nena en un jardín maternal de Soldini y fue filmada por una portera en el interior del establecimiento comunal. Las imágenes se viralizaron entre los vecinos y la Municipalidad emitió un comunicado para pedir que dejen de reenviar ese material. La maestra fue separada de su cargo, se inició un sumario y presentó la denuncia formal en la Justicia.

En las imágenes que reprodujo De 12 a 14 (El Tres), se ve a una maestra en un aula infantil que agarra del brazo a la nena de forma enérgica y la reta. Le dice: "Nenas así no quiero yo", y le saca del lugar a los tirones. Después, la niña queda sola y apartada del resto de los chicos y comienza a llorar.

Esos videos y unos audios con un segundo caso contra un nene, que completan la acusación, se compartieron de forma masiva en los últimos días entre los vecinos vía Whatsapp y redes sociales.

Por eso, el municipio emitió un particular comunicado en su cuenta de Facebook en donde además de informar que ya tomaron los "recaudos administrativos y judiciales" pide dejar de reenviar el material.

"En relación a los videos y/o audios que se viralizaron a través de whatsapp y redes sociales, sobre el Jardín Comunal, desde el día 14 de noviembre del 2018 se tomó todos los recaudos administrativos y judiciales tendientes al esclarecimiento de los hechos; se recomienda que no se envíen ni reenvíen videos y audios para que no se perjudique la investigación, y se vean involucrados en una situación administrativa y judicial, no solo para proteger la causa, sino principalmente para preservar la integridad de los niños, niñas y familiares", señala el texto difundido.

"Se deja expresamente aclarado que si surgiere de la investigación otros hechos que sean pasibles de sanciones administrativas, se va a proceder a iniciar el sumario correspondiente", aclara el post que recibió decenas de comentarios críticos por entender que se busca "tapar" o "silenciar" lo ocurrido.

La maestra fue suspendida sin goce de sueldo

Por su parte, Mauricio Ramos, asesor legal de la comuna de Solidini, le dijo este jueves a El Tres que el hecho ocurrió el 12 de noviembre y dos días más tarde la comisión comunal resolvió "suspender sin goce de sueldo" a la docente señalada por "90 días que es plazo máximo que permite la ley".

El municipio además "inició un sumario administrativo y se hizo la denuncia correspondiente en Fiscalía".

"A la niña se le dio la contención suficiente y se habló con la madre", añadió Ramos. Añadió que la maestra hace cinco años que trabaja en el jardín maternal y que "nunca hemos recibido ninguna denuncia anterior".

Sin embargo, reconoció que en esta oportunidad son dos los casos vinculados al maltrato: la nena de 3 años y "un varoncito". El asesor legal defendió el pedido de no compartir el contenido porque "que no es bueno viralizar un video donde se ve una niña o un niño y nosotros tratamos de proteger esa situación".

También les pidió a los vecinos que puedan conocer otros casos similares que "en vez de subirlo a las redes sociales que hagan formalmente la denuncia".