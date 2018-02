Mamá del ladrón muerto dijo que el policía bonaerense "es un asesino"

La mamá del presunto delincuente de 18 años que fue asesinado por Luis Chocobar, policía bonaerense que intervino en el violento asalto a un turista –sufrió 10 puñaladas–, dijo que el agente "es un asesino". El presidente Mauricio Macri recibió al uniformado en Casa Rosada este jueves y le manifestó su apoyo, ya que fue procesado y embargado al estar sospechado por la Justicia por exceso de legítima defensa.

"Me cansé de escuchar mentiras. Lo único claro es que el policía no es un héroe y no defendió a nadie. Es un asesino", dijo Ivonne Kukoc, mamá del ladrón asesinado Juan Pablo Kukoc, en diálogo con Radio Con Vos.

"Mi hijo fue el que le sacó la cámara al turista, pero no fue el que lo apuñaló. Pereyra (el otro delincuente que estaba con él) lo hizo. Sigue detenido", siguió.

El violento robo ocurrió en el barrio porteño La Boca el 8 de diciembre pasado. El policía bonaerense fue recientemente procesado por exceso de legítima defensa y embargado por 400 mil pesos. La mujer señaló que Chocobar disparó 8 veces y que sólo dos balas impactaron en su hijo. "Una le dio en la pierna y le rompió el fémur. Ahí Pablo cae, no sé por qué siguió disparando", sostuvo.

Sin embargo, la mamá del ladrón asesinado planteó otro escenario al que se conoce del hecho. Indicó que los disparos que sufrió su hijo no fueron de Chocobar sino de otro agente. "Pienso que es el policía que estaba llegando a donde estaba él (su hijo). Porque alguien gordito, pesado (por Chocobar) no lo puede correr. Pablo es una liebre, flaquito, rapidísimo. No lo hubiese alcanzado ni ahí. La gente dice que Chocobar lo iba corriendo. Mentira", añadió.

"Yo también quiero que me reciba Macri, porque el policía dice que mi hijo se dio vuelta para atacarlo y por eso le disparó, pero Pablo nunca se dio vuelta. El forense determinó que recibió un balazo en la espalda y en la parte de atrás de la pierna. Se iba corriendo y Chocobar lo mató. Mi hijo murió desangrado, sin que nadie lo ayude”, subrayó.

Consultada sobre los delitos que cometía su hijo, Ivonne expresó que su cómplice fue quien lo convenció para robar. "Pablo no es un ladrón que salía a robar todos los días. Es mentira. Tenía una causa. Lo enjuiciaron por robo en banda porque estaba con dos amigos más y le robaron el celular a una pareja", comentó después en contacto con Telefé.