Mañana fría, mediodía cálido

El cielo se desperezaba de a poquito. Muy lentamente el sol comenzaba a brillar y la noche desaparecía. Un consejo antes de salir de casa, no lo hagan sin haberse tomado un taza bien caliente de café... o mate o te. Hace frío. Pero a no desesperar que el Servicio Meteorológico Nacional anticipaba una temperatura máxima de 22 grados para este jueves.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo