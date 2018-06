Margaret Atwood le pidió a Gabriela Michetti por la legalización del aborto

Margaret Atwood expresó su apoyo a la legalización del aborto en Argentina con un tuit en el que le pidió a la vicepresidenta Gabriela Michetti que “no mire para otro lado”. Atwood es la autora de, entre otros libros, “El cuento de la criada”, que fue convertido en serie por la plataforma Hulu.

"No aparte la mirada de las miles de muertes anuales por abortos ilegales", escribió la escritora y arrobó a Michetti, quien en caso de empate en la cámara Alta, deberá decidir sobre el proyecto. La vicepresidenta, por otro lado, se ha manifestado desde siempre, en contra de la iniciativa.

“¡Dele a las mujeres argentinas el derecho a elegir!”, reclamó.

Vicepresident of Argentina @gabimichetti: don't look away from the thousands of deaths every year from ilegal abortions. Give argentinian women the right to choose! #AbortoLegalYa #QueElAbortoSeaLey #NiUnaMenos #AbortoEnSenadoYa @cdnwomenfdn @equalitynow

