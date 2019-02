María Eugenia Bielsa dijo que la unidad no debe ser “de las corporaciones políticas”

La precandidata a gobernadora por el Frente Juntos, María Eugenia Bielsa, aseguró este martes que hizo “todos los esfuerzos” para armar una lista de consenso pero señaló que una interna con Omar Perotti “tampoco es un drama”. Diferenció la unidad para representar los intereses de la sociedad frente a los de “la corporación política”.

“A veces se hacen todos los esfuerzos y el deseo no prevalece. Hay que aceptar la voluntad de la mayoría. Una interna tampoco es un drama, hubiéramos querido evitarla, para no someter al ciudadano santafesino al desgaste que significa esta idea de la votación y de dos campañas”, señaló la ex vicegobernadora en el programa Radiópolis (Radio 2).

Bielsa aclaró que “preferiría no hablar o descalificar al candidato con el que nos toca compartir, lo importante es decir qué queremos hacer”. Sí expresó diferencias “en términos ideológicos” y que “basta revisar las votaciones de los últimos dos años de Omar Perotti como senador nacional y saber en qué posición hubiéramos estado nosotros”.

La arquitecta rosarino consideró que es necesario “saber interpretar el mensaje de la sociedad” y el pedido de unidad. “Ese mensaje de «únanse», ¿por qué unirse? Únanse quiere decir para representar nuestros intereses, no los intereses de las corporaciones políticas. Lo que pide día a día la gente común, el trabajador, el maestro, los pequeños empresarios y los grandes también pero no los oligopolios, los científicos, los subocpados y los desocupados”, enumeró.

“Nosotros vamos a trabajar para que ese mensaje sea escuchado”, definió. Pese a la mención , Bielsa evitó hablar del acuerdo entre Unidad Ciudadana y el senador nacional. “Eso lo tendrá que explicar Omar Perotti o el kirchnerismo”, respondió.

Dos razones para el “no” a la intendencia

Bielsa afirmó que no fue candidata a intendenta, como pedían sectores del PJ, por “dos motivos fundamentales”. “Primero porque los dos problemas principales que tiene Rosario no se resuelven desde las políticas locales. El tema de la seguridad/inseguridad, con la penetración del narcotráfico, la prevención del delito y de las adicciones; y tampoco el problema del trabajo y del desarrollo”, describió.

“Esos temas se resuelven desde las políticas provinciales. Se ha cansado de decirlo la intendenta de Rosario Mónica Fein. Para operar sobre los problemas más complejos de la ciudad hay que poder conducir las políticas provinciales”, dijo y añadió una segunda causa: “En Rosario hay canditados jóvenes que ya han soldado una relación con la ciudadanía rosarina, que tienen un vínculo y son reconocidos”.

Ejes de campaña

La precandidata a gobernadora valoró la “sensibilidad para escuchar los problemas de la sociedad” porque en “cada lugar que uno va tiene un planteo para hacer pero también una solución”.

Además, fijó “tres pilares” para su propuesta. “Desarrollo de la provincia: somos la tercera economía nacional, con elevadísima capacidad exportadora. Podemos darnos una política de crecimiento, desarrollo y creación de empleo propia, más allá de las políticas nacionales”, explicó.

El segundo punto que estableció Bielsa fue la “seguridad, que es una función privativa del Estado y a eso no se puede renunciar, con una responsabilidad compartida de los tres poderes Estados”.

“Futuro”, fue el tercer ítem mencionado por la ex vicegobernador de Jorge Obeid. “Debemos tener una ilusión, toda sociedad debe tener una ilusión. Cómo nos pensamos de acá a 20 años. Niñez y educación es el proyecto base de cualquier sociedad con una política seria”, agregó.

Esos ejes, dijo María Eugenia, se sostendrán desde el ejercicio del poder con “ejemplarización, exteriorización de hacia dónde vamos y una expresión en el momento que vamos cumpliendo cada meta”.