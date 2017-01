Mariano Martínez papá: ¿qué dijo Lali Espósito?

Lali Espósito habló del embarazo de Camila Cavallo, la actual pareja de Mariano Martínez, quien será papá por tercera vez. Mientras que Juliana Giambroni anunció que “está todo súper”, ahora es la cantante la que se refierió al tema.

De acuerdo a lo que publica el sitio de El Trece, la noticia de que el galán será papá por tercera vez con su nueva pareja volvió las miradas sobre sus ex más recientes: Juliana Giambroni (con quien tiene dos hijos, Milo y Olivia) y, por supuesto, Lali.

La ex esposa de Martínez, al enterarse de la noticia del embarazo de Camila Cavallo, afirmó: “Está todo súper”. Ahora, le tocó el turno a Lali, quien habló con Catalina Dlugi (Agarrate Catalina, La Once Diez). “No me sorprende para nada, un baby siempre es una bendición”, señaló.

Lali también se manifestó sobre su propia maternidad: “Como mujer siento el deseo de pasar por esa experiencia hermosa de ser madre, pero tengo muy claro que va a ser dentro de muchos años, porque yo en este momento tengo muchos sueños y muchas cosas por hacer y no quiero ser egoísta con un hijo que merece todo el tiempo”, expresó.

Además habló acerca de su pasada relación con Mariano y el dichoso audio en el que él se refería a ella en términos muy poco felices, Lali agregó: “Yo sé perfectamente la relación que tuve con Mariano, las cosas que estuvieron buenísimas, las cosas que no… Y confío muchísimo en que se nota mucho la educación que tiene uno y la forma de ser; por eso no me preocupo mucho, porque siempre sale la verdad”.