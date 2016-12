¿Mariano Martínez será papá junto a su nueva novia?

Si bien ellos no lo confirmaron, según reveló Ángel de Brito, la modelo está de tres meses y ya no puede esconder la pancita. Sería el tercer hijo de Martínez ya que con Juliana Giambroni tiene a Milo y Olivia.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo