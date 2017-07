Más de 3 mil chicos sin mamá por femicidios: piden acelerar la ley Brisa

“En muchos casos la mamá asesinada tenía tres o cuatro hijos y las familias de bajos recursos no pueden hacerse cargo de estos menores”, llamó la atención Rico.

“Tenemos la responsabilidad de buscar soluciones que contengan a cada uno de estos chicos que quedan solos y que sus padres están alojados en penales pero no pueden tener a cargo la educación de los chicos”, señaló Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro en contacto con Radio 2.

En nueve años, más de 3 mil niños y adolescentes perdieron a sus mamás por la violencia machista en Argentina. Son los hijos de víctimas de femicidios que además, en muchos casos, se quedaron también sin contacto con sus padres, detenidos éstos por los crímenes de sus parejas. Desde la organización Casa del Encuentro, que dio a conocer estos números, pidieron avanzar en la ley Brisa de asistencia a los hijos de mujeres asesinadas por violencia de género. Sólo en los primeros seis meses de este 2017, 239 hijas e hijos perdieron a su mamá. En 2016, cuando se contó un femicidio cada 30 horas, 401 de los cuales más de la mitad no llegaban a los 18 años.

