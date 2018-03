Más de 33 mil expedientes en la Defensoría del Pueblo durante 2017

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe inició más de 33 mil expedientes durante el año pasado, de acuerdo al reporte que presentó el defensor Raúl Lamberto en la Legislatura provincial.

En concreto, en 2017 se iniciaron 33.384 casos. De ellos, 14.613 corresponden a Rosario; 7.382 a Santa Fe y 8.810 a las demás delegaciones. Mientras que en el Centro de Asistencia a la Víctima fueron 1.828 y en el Mediación Centro de Mediación y Resolución de Conflictos, 751.

La Defensoría aclaró que “no se contemplan aquí consultas sin expedientes o la reiteración de visitas, porque las personas pueden regresan varias veces por un mismo expediente”, y que “tampoco están incluidas las más de 5.000 personas que recurrieron a la Defensoría para justificar el no voto”.

El ombudsman brindó un informe de gestión ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara de Diputados durante casi una hora y media y anticipó que el 30 de abril le llegará a cada legislador el informe completo e impreso exige la ley.

Tras escuchar a Lamberto, los diputados dieron consentimiento a la labor de la institución y formularon preguntas tales como el nivel de satisfacción que las respuestas que obtenían los ciudadanos que, se les informó, ronda entre el 75 y el 80 por ciento.

“Nadie se van sin ser escuchado y atendido. Aun cuando no se le pueda resolver su problema se intenta asesorarlo acerca de lo que debería hacer según sea su problema. Les explicamos que ir a la Defensoría no significa que se le dará la razón sin más. Nosotros damos garantías de gestión pero no de resultado”, explicó el defensor.

Mencionó además que el objetivo de modernizar el organigrama de la institución, ya expuesto en un encuentro anterior, se pudo cumplir en 2017. En ese contexto, explicó que se redujeron sensiblemente las direcciones generales (de 21 a 16) y se creó un gabinete con cuatro coordinaciones de áreas: Relaciones con los ciudadanos (antes gestión e instrucción), Derechos, territorio y ambiente (jurídica, salud, ambiente, discapacidad, delegaciones), Comunicación y cultura (prensa, comunicación y preservación de patrimonio) y Gestión y modernización (administración, estrategia y gestión).