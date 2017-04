Masiva marcha de docentes en Rosario: “El conflicto sigue abierto”

Además, la dirigente destacó que en la convocatoria realizada por el gobierno de la provincia a la reunión paritaria del día de mañana “de no tenerse en cuenta el pedido de nuestra organización sindical de mejorar el salario de los profesores que perciben un cincuenta por ciento menos de salario que el cargo testigo docente, la UDA rechazará la oferta sobre la mesa y anunciará nuevas medidas de fuerza”.

También habló Laura Ferrer Varela, de COAD, quien contó que “mañana tenemos una nueva mesa de discusión salarial, mesa en la que no esperamos demasiado”. Y añadió que “queremos la partiaria nacional docente”.

“La gran mayoría de las provincias no hemos cerrado ningún conflicto salarial, les exigimos a los gobiernos provinciales que se aumente el presupuesto para Educación y que se atiendan los reclamos docentes”, cerró.

