Maxi Rodríguez le regaló una camiseta a la nena que quería darle sus ahorros

No es la imagen que querían ver los hinchas de Newell's en la conferencia de prensa del gran capitán rojinegro. Todos esperaban que el hombre que penetró los corazones leprosos hubiese dicho que continuaba, al menos un año mas.

Pero no fue así. No fue nada de lo que se esperaba. Tanto amor generó la Fiera en la gente que una nena de Casilda, Celina, de tan solo 8 añitos, quiso donar los ahorros que tenía preparados para un gran viaje familiar, para que Maxi no se vaya del club.

"Maxi no va a estar porque parece que no le pagan. Quiero darle mis ahorros a él. Viste que yo estaba juntando para Disney, ahora no quiero juntar más para Disney. Es para que Maxi se quede en la cancha de Newell's", le comentó la nena a su papá.

Claudio, grabo esa inquietud de su hija. La subió a las redes sociales y respondieron. En realidad, el protagonista respondió, como no podía ser de otra manera.

Y ahí estuvo Maxi, con un video, ahí estuvo el capitán, con un gran gesto. Un saludo, un mensaje de esos que van mas allá del fanatismo, o que precisamente tienen esos códigos que brinda el fútbol, el de amor por la camiseta.

Pero no quedó solo en ese saludo: tuvo también su encuentro personal entre Celina y el hombre que se fue, pero que seguro en algún momento regresará.