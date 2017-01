Habló de todo. Sin censura ni tapujos, la actriz reveló algunos secretos sobre su personalidad y su cuerpo. Jimena Barón habló de su exposición en las redes sociales, el uso del Photoshop y el entrenamiento al que se somete para mantenerse en forma. “Me mato entrenando para no usar Photoshop”, admitió.

Según publicó el sitio de El Trece, Barón estuvo en el móvil de El diario de Mariana y charló sin filtro con Ángel de Brito y los panelistas del programa. "Yo te veo en las redes y te pegó por mostrar bastante", señaló el conductor. "Sí, normal. Me divierte provocar", explicó, entre risas, la actriz. Y agregó: "No me parece tan grave, me causa gracia que hagan notas con cosas que me parecen normales. En Argentina somos muy pacatos con el cuerpo, con la sexualidad, con las parejas, con todo. Es muy retro".

Cuando fue consultada sobre las comentarios que recibe, en los que le dicen que la ven extremadamente delgada, comentó: "Darío Barassi me dijo que no puede creer lo que como. Como y entreno mucho, esa es la verdad. No tengo un cuerpo de una chica que digas 'qué flaquita'. En el gimnasio hago glúteos, escalador, pesas, abdominales y corro. No es magia".

"¿Cómo te llevás con el Photoshop?", quiso saber De Brito. "Las últimas fotos que hice medio sexy las retocó una amiga poco y nada. Me gusta cuidar la luz y me mato entrenando como para que no me tengan que hacer Photoshop", concluyó.