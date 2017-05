Melincué: quieren saber qué pasó con la obra de regulación de la laguna

“Hay que hablar de manejo del suelo, de cambio climático”, señaló; y en tal sentido destacó la ley de Sistema nacional de Gestión de Riesgo que presenta un cambio de paradigma porque no se limita a la emergencia sino que “propone trabajar en la reducción del riesgo-desastre”.

Aunque más al centro de la provincia, la situación en el departamento Castellanos es casi tan difícil como se vive en el sur santafesino. Pero no hay dudas que ahora la atención está focalizada en Melincué donde esta semana tuvieron incluso, que trasladar a los presos del penal por el avance del agua. El senador de Castellanos Alcides Calvo apuntó, ya no a la necesidad de obras nuevas, sino a una tarea básica: el mantenimiento de las que ya estaban funcionando. Por eso, junto con los otros senadores peronistas de la Cámara elevaron un informe para saber qué pasó con la obra de regulación de la laguna de Melincué. Por su parte el subsecretario de Riesgos de la Nación, Marcelo Rozas Garay, aseguró que “la provincia trabaja”.

