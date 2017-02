Messi anotó en la victoria del Barcelona

Lionel Messi anotó un gol de tiro libre en la victoria del Barcelona por 3-0 ante Athletic Bilbao y quedó como uno de los dos máximos anotadores de la Liga de fútbol de España junto a su compañero de equipo, el uruguayo Luis Suárez.

El rosarino marcó el segundo tanto para su equipo en el Camp Nou, a los 5 minutos del segundo tiempo. De esta forma, el capitán del seleccionado argentino alcanzó con 16 anotaciones en la tabla de goleadores a su compañero de ataque, Suárez, que hoy estuvo en el banco. Ambos se encuentran por encima del portugués Cristiano Ronaldo (13).

Barcelona se impuso al Athletic Bilbao, el mismo que eliminó con dificultad en cuartos de final de Copa del Rey, con relativa facilidad por 3 a 0, con goles del español Paco Alcácer -hizo el primero a los 18 minutos, con la asistencia de Neymar-, Messi y Aleix Vidal (ST 22m).

Javier Mascherano ingresó por Gerard Piqué al minuto de la segunda mitad, mientras que Messi se retiró con una ovación a los 19 minutos del complemento cuando Luis Enrique lo reemplazó con Sergi Roberto.

Con esta victoria en la fecha 21ª de la Liga, Barcelona llegó a 45 puntos y quedó a uno del líder Real Madrid (46), que adeuda su partido ante Valencia. Sevilla, dirigido por Jorge Sampaoli y que juega mañana ante Villarreal, está tercero con 42.

En el encuentro que abrió la jornada, Espanyol le ganó 1-0 a Málaga como visitante, con un gol del argentino Pablo Piatti. El ex delantero de Estudiantes de La Plata, de 27 años, convirtió el único tanto del partido a los 17 minutos del primer tiempo y le dio el festejo al Espanyol en el estadio La Rosaleda, de Málaga.

Mas tarde Atlético Madrid, de Diego Simeone, derrotó 2-0 a Leganes con dos goles del español Fernando Torres (15m. PT y 6m. ST) y la titularidad del argentino Nicolas Gaitán mientras que su compatriota Ángel Correa estuvo en el banco de los suplentes.

En la visita, por su parte, fue titular otro argentino, Alexander Szymanowski, mientras que fueron relevos el arquero ex Olimpo Nereo Champagne y Nicolas Mantovani.

A su vez, Valencia, con Ezequiel Garay entre los once iniciales, cayó goleado de local 4-0 ante Eibar donde fue titular el ex Boca Juniors Gonzalo Escalante y suplente el ex Banfield Mauro Dos Santos.

El partido entre La Coruña y Betis fue suspendido en la tarde del viernes por adversas condiciones climáticas.

Lo mismo ocurrió con Celta-Real Madrid, programado originalmente para mañana, por una tormenta que afectó la estructura del estadio Balaídos de Vigo.

Este domingo jugarán Sevilla (Nicolás Pareja, Gabriel Mercado, Matías Kranevitter, Franco Vázquez, Luciano Vietto y Walter Montoya)-Villarreal (Mateo Musacchio); Gijón-Alavés; Real Sociedad (Gerónimo Rulli)-Osasuna; Lunes: Granada (Ezequiel Ponce)-Las Palmas.