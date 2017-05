Métodos de enseñanza: ¿qué son los grupos mastermind?

De hecho, conviene concretar las fechas de reunión a partir de las propias agendas profesionales de los participantes. Esta es una de las razones por las que es recomendable que el grupo no supere las seis personas. Ya que de este modo es más sencillo gestionar los tiempos.

Formar parte de un grupo mastermind da lugar a un cambio de mentalidad en donde el emprendedor tiene la actitud de salir de la zona de confort. Es fundamental que los participantes se comprometan a asistir a las reuniones y solo falten por un asunto de urgencia. En ese caso, deben informar previamente de su no asistencia. De lo contrario, cuando en un grupo mastermind, los asistentes comienzan a faltar o son impuntuales, el compromiso se rompe.

El sector del emprendimiento es dinámico y cambiante. En cada sector surgen novedades constantemente. Por esta razón, formar parte de un grupo mastermind es una fórmula esencial para actualizar los conocimientos. De hecho, para que la dinámica del grupo sea realmente efectiva es recomendable que todos los participantes tengan turno de palabra y puedan aportar sus ideas y propuestas. El moderador del grupo no solo se encarga de gestionar las fechas de reunión sino que también puede ejercer una labor de mediador.

