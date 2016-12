Milagro Sala fue condenada a tres años de cárcel en suspenso por daño

Lucio Plaza, uno de los abogados defensores de Salvatierra, adelantó que apelarán el fallo porque "se no ha podido demostrar que participó en ningún tipo de daño" y fue una condena basada en "hecho que no corresponden".

"Nunca me gustó mandar al frente a los compañeros. Señores jueces no se dejen apretar por el poder político", concluyó la líder de la Tupac Amaru, según citó Télam.

"Es un fallo de Morales", protestó la pareja de Sala. La abogada defensora Elizabeth Gómez Alcorta aseveró: “No teníamos ninguna esperanza que podamos contar con una justicia independiente. No hay que olvidarse que tenemos enfrente a Morales”.

El fallo "en suspenso" implica que sólo se hará efectivo si, por ejemplo, se suman otras condenas. La calidad de "instigadora" es porque Sala no estuvo presente en el escrache sino que, según los jueces, lo ordenó.

