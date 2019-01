Millonaria disputa entre la ciudad de Roma y la Iglesia por las monedas de la Fontana di Trevi

¿Cuánto dinero suman las monedas acumuladas en el fondo de la Fontana di Trevi en Roma? Alrededor de 1.700.000 dólares al año.

Un monto nada despreciable que ahora se convirtió en tema de disputa entre la Alcaldía de Roma y la Iglesia Católica.

Es que desde hace años, ese dinero se destina a Cáritas, una organización benéfica católica comprometida con ayudar a las personas sin hogar.

Pero ahora, la alcaldesa Virginia Raggi quiere que ese dinero se gaste en mejorar la infraestructura de la ciudad.

"No habíamos pensado en este escenario", dijo el director de Cáritas, el padre Benoni Ambarus, a Avvenire, el periódico de la conferencia de obispos italianos.

"Espero que la decisión no sea definitiva", añadió.

Los concejales del ayuntamiento ya han aprobado el cambio y está previsto que entre en vigor a partir de abril.

La tradición de tirar monedas a la Fontana Di Trevi se hizo famosa después del éxito de la comedia romántica "Three Coins in the Fountain", interpretada por Frank Sinatra en 1954.