Mirtha Legrand: “Es hora que se le dé a la mujer el lugar que le corresponde”

Aún conmovida por su paso por Villa Cañás, su ciudad natal en Santa Fe, Mirtha Legrand habló de todo con Radio 2, recordó sus años en Rosario y también se refirió a los temas de agenda que instaló el movimiento feminista. “Está bien, ya es hora que se les dé a las mujeres el lugar que les corresponde”, aseguró.

“Leí que ganan un 30 por ciento menos que el hombre, es muchísimo, eso hay que corregirlo evidentemente. La mujer es eficiente, cumplidora, muy hábil e inteligente. Es antiguo que el hombre gane más que la mujer, se tiene que equiparar, no me parece bien”, amplió la diva de los almuerzos.

En diálogo con el periodista Alberto Lotuf (A diario), Mirtha señaló que la igualdad de género, junto a la despenalización del aborto y las denuncias por acoso en el mundo del espectáculos forman parte de una nueva agenda. “Qué notable como han salido a relucir todos estos temas: esta es la fuerza de la mujer que lo ha posibilitado”.

Para la actriz y conductora, “las mujeres somos mayoría y los políticos piensan en los votos” y consideró que “son temas muy delicados que hay que tratar en el Congreso con mucha seriedad”.

Sin embargo, aclaró: “Yo estoy en contra del aborto, soy católica, es una vida que se mata, hay un corazón que late ahí. Pero no por eso tomo una posición contraria a las que están a favor. Hay que escuchar todas las voces y respetarse”.

En ese sentido, amplió: “Si gana en el Congreso la despenalización, bueno, hay que aceptarlo, estamos en una democracia”.

50 años en la TV

“El sábado vuelvo a la televisión (La Noche de Mirtha, por El Tres) y en junio cumplo 50 años. Es un caso único en la televisión, tendría que estar en los Guinness”, dijo entre risas la conductora, quien contó que “ayer hablamos con Nacho Viale, mi nieto que es el productor, y estamos planeado cosas para junio”.

Después de Villa Cañás, ¿visita Rosario?

Mirtha estuvo unos días junto a sus hermanos Silvia “Goldy” Legrand -también actriz- y José Martínez Suárez -director de cine- en Villa Cañás, donde fueron homenajeados y declarados “ciudadanos ilustres”.

“Queríamos que todo fuera muy íntimo y privado pero hoy con las redes no existe la privacidad. La pasamos maravillosamente bien, fui tan feliz que lo único que deseo es volver”, resumió la diva en A diario.

Dijo que fueron al colegio donde estudiaron, a la iglesia de su primera comunión, a su ex casa, a su club y hasta pasearon con los bomberos. “Me río porque es como una película todo esto. El último día había más de 200 personas en la puerta despidiéndome y gritaban: «La Chiqui no se va», dijo y concluyó: “De este viaje no me olvidaré jamás”.

El intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, se sumó a la entrevista y le dijo al aire que fue “un orgullo para todos recibirte”. “Fue inolvidable. Siempre digo que soy nacida en Villa Cañás, hemos impuesto el nombre querido. Esto lo cuento superficialmente, pero todo esto te llega al alma. El otro día le dije a Goldy: «Ay, extraño, quiero volver»”, respondió “La Chiqui”.

Después, invitada a Rosario por el propio Lotuf, Mirtha reconoció que la ciudad “tira muchísmo”y recordó que como sus padres querían que los tres hermanos fuesen artistas “mi mamá que era maestra pidió el traslado a Rosario para estudiar todo lo que sea artístico, yo fui al teatro infantil municipal y al final lo lograron”. Y cerró: “Me encanta Rosario. Yo viví en Mendoza y Sarmiento, y en Necochea 1717”.