Misterioso mensaje de una mujer desaparecida en Mar del Plata

Fuentes de la investigación manifestaron que la mujer no mantiene relación con el padre de los niños, pero sí con el hombre que los crió y con su pareja desde hace seis meses. En ese sentido, afirmaron que los dos hombres prestaron testimonio y colaboraban con la búsqueda.

Érica tiene 32 años y dos hijos pequeños, un niño de 4 años y una beba de uno. Fue vista por última vez el jueves y el viernes se comunicó por teléfono con un familiar a través de WhatsApp, para consultar cómo estaban sus hijos, y luego no volvió a contestar.

A través de mencionada red social, el novio de Romero pudo contactarse con ella y hacerle algunas preguntas para corroborar que realmente sea ella.“Todo nos hace creer que es ella pero hasta no escuchar su voz, no se puede confirmar de manera oficial”, señaló una fuente cercana a la investigación al diario marplatense La Capital.

“Gente, estoy muy bien. Me fui de viaje”. El mensaje apareció escrito este lunes en el muro de Érica pero fue borrado en las últimas horas.

A cinco días de su desaparición, todavía no se conoce el paradero de Melisa Romero, la joven madre reportada desaparecida el jueves pasado en Mar del Plata. En las últimas horas un mensaje en su muro de Facebook, aparentemente escrito por ella misma, trajo más dudas que pistas.

