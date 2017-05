Monchi Cantero en Tribunales: “No soy pintor ni mago”

Los defensores argumentaron que no existe evidencia de la participación de Machuca en ese crimen, cuyos autores materiales nunca fueron identificados.

Según reproduce la agencia oficial Télam, al final de la audiencia el camarista Carlos Carbone le dio la palabra a Machuca, quien dijo: “Voy a hablar sobre la causa Demarre”. “Se dijo a viva voz -continuó-, por todos lados que yo era el responsable hasta que se aclaró el panorama. Hoy me entero que soy pintor y mago, pinté un auto y lo hice desaparecer”, deslizó.

