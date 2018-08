Monteverde trató de “rata” a López Molina: “No me retracto de nada”

El concejal Juan Monteverde (Ciudad Futura) negó haberse retractado por tratar de “rata” a su par de Cambiemos, Roy López Molina. Por el contrario, consideró que no era importante el término usado sino su motivo, el hecho de que el ex diputado había abandonado el recinto cuando intentó “tratar la angustia de la gente afuera”. Fue el concejal del PRO, Gabriel Chumpitaz, quien señaló que se había disculpado por sus dichos.

Anoche, la crisis económica del país tuvo su pequeña caja de resonancia en el Concejo. Aunque el cuerpo deliberativo no aborda este tipo de problemática, fue el escenario donde se evidenció la tensión política reinante. El chisporroteo comenzó cuando el edil de Ciudad Futura pidió la palabra para hacer mención a la fuerte devaluación y el representante de Cambiemos se retiró del recinto por los términos en que su colega hacía la crítica.

Monteverde arrancó su exposición advirtiendo que podía salirse de protocolo: “Estamos en un día donde todo se va a la mierda y no hay otra forma de expresarlo”, sostuvo. Cuando el presidente del Concejo, Alejandro Roselló (PRO) le advirtió por el vocabulario, el edil de Ciudad Futura le respondió: “Es mucho más grave lo que ustedes están haciendo, que una palabra fuera de lugar”. Fue entonces que López Molina se retiró del recinto y el representante de Ciudad Futura le gritó: “Ganan 90 mil pesos por mes, Rodrigo López Molina. Vení y da la cara. 90 lucas, la gente se está cagando de hambre, rata”. Esto derivó en un momento de suma tensión.

Este viernes, en diálogo con Radiópolis, el programa de Roberto Caferra en Radio 2, otro represante del macrismo, Gabriel Chumpitaz, aseguró que Monteverde se había retractado aunque mantenía su postura crítica al gobierno nacional en relación a la situación económica actual. “Pidió disculpa por el calificativo, dijo que estaba nervioso, pero que su pensamiento era el mismo”, aseguró el edil Gabriel Chumpitaz. “Creo que más allá de que es un momento complicado fue lamentable por las palabras y los calificativos que se usaron a la hora de referirse a nuestros concejales”, manifestó.

“No es el ámbito para manejarse, él es un representante de la ciudadanía, aunque se entiende su enojo no me parece que se ponga en duda nuestra dedicación”, observó y agregó: “No me gustó para nada lo que pasó, tenemos muchos temas importantísimos por discutir, no vamos por las agresiones”.

A continuación, fue consultado al aire, Monteverde, quien descartó lo expuesto por Chumpitaz. “Más allá de la calentura o el tono, el contendio es ése” comenzó y luego remarcó: “No me arrepiento de nada, ellos se tienen que retractar”, consideró en relación al hecho de que hayan abandonado el Concejo.

“Pedí la palabra para transmitir la angustia de afuera y la respuesta del PRO fue levantarse e irse. Cuando la política está en otra y se desmiente, explota todo. Hay un momento en que es necesario cortar con la monotonía y sacudir la cosa”, continuó.

Sobre el término “rata”, advirtió: “Fue una crítica política. Estamos cansados de que no vayan a las comisiones, de que se vayan en medio de un debate, hastiados de su forma de hacer política para la televisión. Una falta de respeto es levantarse e irse, porque esos concejales que se fueron son los representantes de Mauricio Macri, que le den alguna explicación a la gente”.

Finalmente, se quejó de que no prosperen sus iniciativas “para paliar la situación” y advirtió: “Las instituciones que funcionan para los privilegiados nos dan asco, cuando las instituciones no se parecen a la gente pierde la política”.