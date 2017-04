Movida solidaria para costear la operación de una profesora de hockey

Desde la Subcomisión de Hockey de Newell's publicaron en su página de Facebook que a Noelia Arancibia, ex jugadora y actual profesora, le detectaron un tumor en la cabeza. Además, agregaron que su obra social no le cubre la intervención quirúrgica, que cuesta unos 350 mil pesos.

En las últimas horas se viralizó a través de las redes sociales una campaña solidaria para juntar fondos para costear la operación de una ex jugadora y actual entrenadora de hockey de Newell's.

