Muerte de Débora: imputaron al novio con prisión preventiva

El joven de 18 años sospechado por la muerte de Débora Mansilla, quien falleció este miércoles en el Hospital Provincial tras sufrir quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo el pasado 25 de diciembre, se entregó en Fiscalía y fue imputado por homicidio agravado calificado. Quedará detenido sin plazo.

El fiscal de Homicidios Dolosos Florentino Malaponte se refirió a la situación del joven ante la justicia, dado que tras la muerte de Débora había sido detenido e imputado por lesiones pero luego fue liberado por el juez Carlos Leiva, quien consideró testimonios y falta de antecedentes.

"Reordenamos la detención para ahora imputarle la muerte de ella, no sólo las lesiones", indicó el fiscal tras la audiencia llevada a cabo este jueves al mediodía donde Brian se declaró inocente pero la jueza Hebe Marcogliese aceptó el pedido de imputación y dictó la prisión preventiva efectiva sin plazo.

"La jueza vio las evidencias que tiene la fiscalía contra él", continuó Malaponte, quien puntualizó que será muy importante el resultado de una cámara gesell que se realizará a dos menores que, aparentemente, se encontraban en el domicilio al momento de que la víctima sufrió quemaduras.

El fiscal afirmó que "hay declaraciones que hablan de discusiones anteriores de la pareja, y habría un testimonio de un policía que pudo observar rasguños en el brazo de Débora", aunque fue descartado por el informe médico el día que ocurrieron los hechos en Villa Gobernador Gálvez.

Por último, Malaponte indicó que "el mecanismo de pedir ayudar por parte de la joven no condice con un proceso de autolesionarse ni de intentar un suicido, como así el propio imputado había indicado".

En tanto, el informe médico forense hecho el 27 de diciembre indicó que Débora sufrió quemaduras tipo AB, en el 50 por ciento de superficie del cuerpo, en la zona del rostro, cuello, pecho, dorso y brazos.

De acuerdo a otros datos brindados por la Fiscalía previo a la detención de Brian y su nueva imputación, el joven no fue denunciado por violencia. Además, no se había indicado que no existían testimonios que indiquen una discusión previa al hecho.

Las declaraciones recolectadas manifestaron que vieron a Brian O. intentando sofocar el fuego de Débora al momento que llevaba a su beba de 1 año en brazos. También se había detallado que hasta ese momento no había información sobre una relación conflictiva.