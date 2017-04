Muerte del hincha: el estremecedor relato del amigo y la carta del tío

Por otra parte, Enzo Merchs el tío de Emanuel Balbo, escribió en Facebook una carta dirigida a los culpables de la tragedia. La tituló "no le hablo a tu cabeza, le hablo a tu corazón".

Luego, Acosta aseguró que no lo vio más a Balbo y que escuchó que la gente gritaba que habían tirado a un hincha desde la tribuna. "La gente se amontonó y no pude bajar, fui quedando cada vez más arriba".

Balbo solía ir a una de las plateas del estadio pero no consiguió entrada para el clásico contra Talleres y por eso adquirió un lugar en la tribuna Willington, donde ocurrió la tragedia.

"Nos lo cruzamos antes de empezar el partido y Gómez lo puteó a Emanuel. Nosotros no le dimos bola, nos fuimos más arriba en la popular. Pero cuando terminó el primer tiempo, la gente se sentó y yo vi que se puso de pie y empezó a mirar hacia arriba, como buscando a Emanuel. Para mí que el ataque fue premeditado", continuó.

