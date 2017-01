Muertes de operarios de la EPE: “Trabajamos bajo presión extrema”

Para Botto es preciso contar con “detalles de lo ocurrido (las muertes de los operarios) y así quizás podríamos tener un diagnóstico más certero. Hoy no puedo decir que hubieran fallas humanas o estructurales, lo que uno sufre hoy es la pérdida de un compañero de trabajo”, observó. Sin embargo, a continuación apuntó a la falta de recursos humanos suficientes que vuelven más complejo la labor: “En los 80' la EPE tenia 4700 trabajadores y hoy con mil menos debemos distribuir el doble de la potencia. Esto ayuda a que sea una actividad excesivamente riesgosa”.

Por otra parte, apuntó a las empresas contratistas. “Ese es un punto a analizar. El servicio eléctrico tiene una complejidad enorme. La EPE se viene recuperando notablemente en estos años con inversiones importantes pero los cursos de capacitación que se dan al personal a veces no alcanzan”. Y sumó al respecto: “Los cursos de capacitación a los trabajadores son insuficientes si estamos lamentando estas muertes”.

El dirigente señaló que es un momento oportuno para “pedirle a los compañeros que se cuiden, que tomen recaudos porque trabajan bajo una presión extrema” y advirtió: “En esta época del año muchos se quedan sin servicio están muy molestos. Hay mucha presión de los vecinos”. Luego, agregó: “ En un trabajo tan riesgoso como el nuestro pueden ocurrir este tipo de accidentes, se han multiplicado, no ocurrieron en años anteriores, no de esta manera ni con esta sucesión”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo