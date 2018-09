Muertes en las rutas: “Más que peaje es pillaje; pagamos para matarnos”

Fue otro fin de semana trágico en las rutas argentinas. En nuestra región, hubo siete muertos en siniestros viales en las autopistas que unen Rosario con Córdoba y con Santa Fe. Ricardo Lasca, coordinador Nacional de Defensa del Usuario Vial, habló con el periodista Alberto Lotuf en el programa A Diario (Radio 2) y dio detalles de lo que consideró “un combo” mortal en la red vial de nuestro país. Habló de una combinación entre “el Club del Peaje, la Patria Contratista y los nuevos amigos del poder”. Aseguró que “más que peaje debería llamarse pillaje, porque la plata se queda en la estación de cobro y no se vuelca al camino”.

Un trípode

“La seguridad vial es una mesa de tres patas, si una no funciona, se cae. Esas patas son educación, control e infraestructura. Si usted no ataca los tres puntos al mismo tiempo, no sirve. De qué sirve si usted controla y educa bien, si la red vial es un desastre. O de qué sirve tener una excelente red vial, si el control y la educación se hace mal”, describió Lasca.

El experto en redes viales reveló que “a nivel control y educación se está haciendo muy poco. Y en cuanto a la infraestructura, los que recorremos el país vemos a diario que es un desastre, incluso en las rutas concesionadas por peaje, que en realidad debería llamarse pillaje. Es una estafa vial”.

El ingeniero destacó que “el trazado de la red vial es obsoleto, inseguro, insuficiente, con falta de mantenimiento, escaso control de carga con lo cual se deteriora la red, desactualización en señalización, banquinas peligrosas uy descalzadas, en algunos casos la banquina ni siquiera existe”. Y resumió: “Es un descontrol”.

Cifras mortales

Ricardo Lasca precisó que “hay 7.000 muertos por año en accidentes viales y 120.000 heridos”. Luego manifestó: “Yo no quiero hacer un campeonato de tragedias, pero si se compara este número con otros hechos que marcaron al país, son 102 tragedias de Lapa y 122 tragedias de Once”.

Después amplió: “El tema es que las muertes suceden de a dos, tres, cuatro por día y entonces no tienen el impacto que decenas de muertes que ocurren en el mismo momento, como en la terrible tragedia de Once”.

Lasca apuntó que “las rutas concesionadas son un escándalo”. Y vinculó esta problemática con la causa de los cuadernos de las coimas: “Es toda esta Patria Contratista que en realidad debería llamarse el Club del Peaje, que son los grandes responsables y ahora se arrepienten y se van a su casa”.

El ingeniero describió que “la autopista Rosario-Córdoba estuvo en manos de Arroyo, de Aragón, después pasó a Cincovial que es del Grupo Iecsa de Calcaterra. Por otro lado está Helport, de Eurnekian, que es un incumplidor que dejó en banda la autopista Pergamino-Pilar”.

Lasca denunció que todos esos empresarios “son señores que han vivido de fiesta con la obra pública y ahora se los sigue premiando”.

El ingeniero aseguró que “el tema del colegio Ecos, en la ruta 11, que después de pagar peaje durante 28 años no se hizo absolutamente nada y esos chicos se podrían haber salvado si existía una autovía por más que el camionero estuviera borracho”.

Lasca también habló de “la imprudencia del que conduce, que no le importa nada la vida propia y de los demás. Salen camiones con cubiertas recapadas, autos sin luces, tractores que van por el medio de la ruta sin señalización. Es un combo mortal”.

El acento sobre el peaje

El coordinador Nacional de Defensa del Usuario Vial afirmó que “por peajes en Argentina se recaudan entre 10 y 14 mil millones de dólares en los últimos 20 años”. Y expuso que “nadie quiere dar la cifra concreta, menos a nosotros que conocemos el tema en profundidad”.

“Aparte está el tema de los subsidios, que paga toda la comunidad tenga o no tenga vehículo. Son 28 años de pagar sólo para mantener el costo de las estaciones de peaje, que es fenomenal. No se volcó plata al camino”, mencionó.

“Por ejemplo, la autopista Rosario-Córdoba se terminó con plata del Estado, no con la plata de las concesionarias”, añadió.

Lasca precisó que “esta es una sociedad entre el Club del Peaje, que se creó en los años 90, la Patria Contratista, y estos nuevos amigos del poder que se incorporaron en el tema vial como Electroingeniería, Eurnekián y Cristóbal López”. Y detalló que “son empresas incumplidoras que han sido cómplices de todas estas tragedias viales que han ocurrido”.

Lasca consideró que “los empresarios, que no son ningunos nenes buenos y lo único que quieren es ganar plata, no son los principales responsables. El responsable primario es el poder concedente, que les permiten hacer este tipo de negociados”.

“Pagamos para matarnos”

Lasca no dejó de cargar contra la política de cobro de peajes que se lleva adelante en los corredores viales del país. Con respecto a lo que se paga todos los días y el estado de las rutas y autopistas, aseguró que “pagamos para matarnos”.

El defensor de los usuarios viales no ahorró críticas al funcionarios y legisladores: “Lo que dice el ministro (de Transporte, Guillermo) Dietrich es otra mentira. Todas estas obras que han prometido, que primero las terminen y después pagamos. El peaje no es un pago a cuenta. Nos toman de estúpidos”.

“El señor diputado Diego Bossio es el presidente de la Comisión de seguimiento de las PPT. Estamos hartos de pedirle audiencia a este señor y nunca nos dio bolilla”, dijo después.

Lasca también dio el ejemplo del ex gobernador de Córdoba: “Miren lo que sucedió el otro día con De la Sota, porque los funcionarios también utilizan las rutas, no todos viajan en helicóptero”.

“No es que uno está en contra del peaje porque sí, es una cuestión técnica: en las rutas nacionales hay bajo caudal de tránsito, circula un promedio de 15 mil autos por día. En la Panamericana de Buenos Aires circulan 400 mil autos por día. Entonces el costo operativo que tiene la estación de peaje es altísimo y la plata se vuelca ahí, no al camino. La plata se la lleva la estación del peaje”, precisó.

Y finalizó: “Nosotros no nos quedamos en la queja; tenemos un plan nacional vial libre de peaje. Pero nos cajonean o ni siquiera nos atienden el teléfono”.