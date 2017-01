Murió Aldo Strada, histórico dirigente y legislador santafesino

Falleció Aldo Strada, destacado refrente de la lucha gremial y también ex diputado provincial entre 2003 y 2007. Su muerte, a los 61, era lamentada por un amplio sector de la dirigencia sindical y la política.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo