Murió por ingerir mucha cafeína en poco tiempo

El forense además advirtió que Davis era "un adolescente sano", que no había "signos de cardiopatías en la autopsia" y que no se trató de "una sobredosis de cafeína" sino que la causa de la muerte fue "la forma en que fue ingerida durante un corto período de tiempo".

"Es probable que la cafeína no hubiera sido vista como un factor de su muerte si no hubiera sido por los testigos, que dijeron a los forenses lo que Cripe bebió antes de derrumbarse en clase", declaró Watts.

