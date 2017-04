Murió un operario vial que trabajaba en ruta 16

Fuentes policiales informaron que ayer a las 15, ingresó al Heca un móvil del Sies que trasladaba desde la ruta 16, a la altura del Country 16 a José C de 58 años. El hombre era operario de una empresa contratista que realizaba en el lugar obras de mejoramiento de la calzada. En el hospital determinaron su fallecimiento a las 17.30, por traumatismos cerrados de tórax y abdomen y traumatismo severo de cráneo.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo