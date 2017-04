Nacieron gemelas siamesas y no serán separadas

Los padres consultaron a algunos de los mejores cirujanos del mundo y todos coincidieron en que no había que separarlas “porque están sanas”. La recién nacidas seguirán unidas y sus padres hicieron las adaptaciones necesarias para poder llevarlas a su hogar. Además tuvieron que encargar ropa espacial, según informó el Daily Mail.

Después de desafiar el consejo de los profesionales de interrumpir la gestación, Chelsea trajo al mundo por cesárea a Callie y Carter a las 37 semanas de embarazo. Las bebas son gemelas omphalo-ischiopagus esto significa que están unidas y comparten sólo dos piernas y la pelvis. Pero tienen los torsos separados que se enfrentan. Debido a la condición que tienen las niñas, no comparten ningún órgano vital.

Chelsea Torres tiene 22 años, es de Blackfoot, Estados Unidos, y dio a luz a gemelas siamesas después de superar un embarazo de riesgo. Los médicos habían alertado a la joven madre de que loa bebas no iban a sobrevivir a las once semanas de embarazo, pero ella decidió seguir adelante.

