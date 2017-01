Nación desmiente que no haya llegado la ayuda por la inundación pasada

El secretario de Agricultura habló de los beneficios impositivos otorgados aunque el reclamo de fondo de Contigiani había sido que no hubo una proporción con la ayuda enviada (55 millones de pesos en junio pasado) y el daño sufrido por los santafesinos, estimado en 2500 millones de dólares , solo el año pasado. En la crisis hídrica de este año, el calculo premilinar es de otros 700 millones de dólares.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ricardo Negri, aseguró que “2017 va a ser un año muy bueno en términos generales”, más allá de las inundaciones y los incendios de los primeros días, y desmintió que no haya llegado la ayuda a los productores de Santa Fe prometida el año pasado.

