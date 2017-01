Lluvias: 950 mil hectáreas afectadas y pérdidas por US$700 millones

Escajadillo informó que se está monitoreando minuto a minuto la situación de cada localidad de la provincia. El secretario indicó que si bien son pocas las personas que permanecen evacuadas en la provincia, en general muchas de estas familias no pueden regresar a sus hogares por la precariedad de los mismos y también por el pronóstico del tiempo que señala posibilidades de nuevas lluvias para los próximos días.

