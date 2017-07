Nada parecido al invierno: calorcito, nubes y humedad

¿Es casi agosto, no? El aire se respiraba pesado y húmedo este viernes, nada parecido al invierno. Para hoy se espera una temperatura máxima de 26 grados. No hay amenazas de lluvia pero el fin de semana se viene gris.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo